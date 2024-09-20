В МЧС Петербурга заявили о взломе профиля автора канала ведомства в Telegram

Днем 20 сентября в Telegram-канале Главного управления МЧС по Петербургу появилась двухсекундная видеозапись с изображением нетрадиционных отношений. Через несколько секунд спорный контент был удален, однако скриншоты публикации стали распространяться в сети.

Через некоторое время в Telegram-канале появилось заявление ведомства о несанкционированном доступе к аккаунту МЧС через одного из администраторов.

"Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены", - говорится в обращении.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру