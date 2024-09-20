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Новости 16:39

В МЧС Петербурга заявили о взломе профиля автора канала ведомства в Telegram

фото ЗакС политика В МЧС Петербурга заявили о взломе профиля автора канала ведомства в Telegram

Днем 20 сентября в Telegram-канале Главного управления МЧС по Петербургу появилась двухсекундная видеозапись с изображением нетрадиционных отношений. Через несколько секунд спорный контент был удален, однако скриншоты публикации стали распространяться в сети. 

Через некоторое время в Telegram-канале появилось заявление ведомства о несанкционированном доступе к аккаунту МЧС через одного из администраторов. 

"Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены", - говорится в обращении. 

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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