В Петербурге по делу о продаже данных о передвижении поездов задержали 12 человек

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 жителей Петербурга, подозреваемых в организации незаконного доступа к информации о передвижениях поездов по территории России. Эта информация является стратегической и охраняется законом.

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по версии следствия, подозреваемые могли заниматься криминальным бизнесом с 2020 года. Организатором мог стать бывший сотрудник ИВЦ железнодорожной компании, вступивший в сговор с коллегами.

Дело было возбуждено по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Правоохранители считают, что злоумышленники продавали нескольким десяткам постоянных клиентов доступ к информации о расписании и движении грузовых поездов. Предполагается, что доход от незаконного бизнеса мог составлять около 100 млн рублей. При этом, как отмечают в МВД, клиентами могли быть и иностранцы, что "могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации".

Силовики провели обыски в домах и офисах подозреваемых, были изъяты техника и документы.

Восьми фигурантам выписали обязательство о явке, четверо задержаны.

фото ЗАКС.Ру