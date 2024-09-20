Мундеп из Гавани взял под опеку четверых бельчат

Фото предоставлено Александром Григорьевым

Депутат муниципального образования "Гавань" Александр Григорьев с июня невольно обзавелся новым хобби. Знакомые передали ему под опеку маленького бельчонка, найденного в черте города в изнеможденном состоянии. Спустя три месяца у него на обеспечении теперь четыре зверька. ЗАКС.Ру расспросил муниципала о тех, кого он приручил.

Как рассказал ЗАКС.Ру Александр Григорьев, его супруга ранее состояла в сообществе волонтеров, которые помогали диким белкам в беде. У активистов была идея заселить поселок, в котором они проживают, пушистыми зверьками. Сосновый лес поблизости должен был удовлетворить все беличьи прихоти. Руководитель сообщества предложила семье Григорьева взять под опеку найденного в Центральном парке культуры и отдыха зверька, который остался без родителей. Ему тогда было примерно полтора месяца отроду. Назвали Басей.

- Совершенно случайно. Обсуждались эти вопросы, что за городом можно содержать бельчонка, поэтому, возможно [выбор пал на нас]. Мы приняли решение, что готовы взять под опеку. Согласились, выходили, - рассказал Григорьев.

Потом у Баси появилось трое друзей: Дуся, Фрося и Тигр. Их нашли родственники Григорьева - бельчата упали с дерева, а родители за ними не вернулись. Их состояние было хуже, чем у Баси, они были обезвожены.







Позже было принято решение о строительстве домика для бельчат. Специально для них Григорьев со знакомыми соорудил вольер 3 на 3 метра. Водружать конструкцию на дерево пришлось втроем. Также для беличьего домика потребовалось прибегнуть к услугам кровельщика, который помог соорудить крышу - часть сделали из поликарбоната, а часть из сетки. Он уверен, что в квартире держать их затруднительно, а нынешние условия должны отвечать минимальным требованиям.

- Сейчас у них в вольере одна сосна, одна елка, береза. И колесо есть. Прыгают. Все им это интересно. В первой половине дня, с шести утра они в движении. Страшно было, что не получится, особенно с тремя бельчатами, потому что они на грани были. Я воду с козьим молоком размешивал, чтобы кормить, - добавил мундеп.

Григорьеву пришлось погрузиться в детали пищеварительной и дыхательной систем грызунов. Если заниматься кормлением неаккуратно, то возникает риск попадания пищи в дыхательные пути. Обычный рацион такой же, как и остальных белок в парках - орехи. В приоритете кедровые орешки, лесной орех в скорлупе, сосновые шишки (их Григорьев предусмотрительно хранит в холодильнике). Желательно, чтобы орехи были свежие, от старых привередливые зверьки могут отказаться, подчеркнул муниципал. Он отметил, что ни в коем случае им нельзя давать арахис. Также белочки едят грибы, яблоки, рябину, огурец, листья одуванчика и даже арбуз.





Сейчас зверьки фактически ручные, подчеркивает Григорьев. Они охотно идут контакт с человеком, но все равно стараются соблюдать дистанцию.

- Они идут на ручки, но избегают того, чтобы их долго держали в руках, максимум минут десять. Бывает Бася и полчаса на руках у супруги просидит, но это такая большая редкость, - сказал Григорьев.

О дальнейшей судьбе семейства бельчат Григорьев говорит неуверенно. Он предполагает, что в скором времени может появиться потомство, которое можно было бы выпустить на волю, однако, ему известно, что без защиты бельчата часто погибают.

Константин Леньков / Фото предоставлено Александром Григорьевым