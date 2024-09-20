Глава администрации Кингисеппского района Запалатский ушел в отставку

Глава администрации Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский покинул должность, о чем сообщил в своем Telegram-канале 20 сентября.

Запалатский поблагодарил коллег и жителей за проделанную работу, сотрудничество и неравнодушие к жизни Кингисеппского района

Отдельно бывший чиновник поблагодарил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко "за оказанное доверие и предоставленную возможность использовать свой опыт на благо развития района", а правительство области за поддержку.

Запалатский пожелал в своем обращении подписчикам не терять индивидуальность и оставаться востребованными в профессии.

Юрий Запалатский занимал пост главы администрации района с 2019 года. Отставка связана с истечением контракта, а его обязанности будет временно исполнять первый заместитель Сергей Соболев.

фото ЗАКС.Ру