Суд подтвердил действие охранного обязательства на Конюшенное ведомство

Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал представителю рода Строгановых Виктору Желтову в оспаривании охранного обязательства на Конюшенное ведомство, сообщили в пресс-службе суда 20 сентября.

Согласно распоряжению КГИОП в отношении объекта культурного наследия федерального значения "Конюшенное ведомство" утверждено охранное обязательство. Представитель рода Строгановых Виктор Желтов пожаловался в суде на это решение, считая что это противоречит законодательству. Куйбышевский районный суд отказал в удовлетворении иска, после чего гражданин смог отменить решение в Городском суде. Тяжбы продолжались: Второй апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрел жалобы КГИОП, комитета имущественных отношений и ООО "Бахчасарай", и в итоге отменил решение Горсуда. Основанием стало то, что Желтов не является собственником исторического здания. Представитель рода Строгановых вновь обжаловал решение суда, но Третий кассационный суд не удовлетворил иск.

"Вынесенное судебное решение подтверждает необходимость и правомерность охраны уникального памятника архитектуры XVIII-XIX веков, являющегося значимой частью исторического облика Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Как пишет "Фонтанка", ООО "Бахчасарай" в 2022 году заключило договор, по которому к лету 2024 года компания обязалась завершить проект реставрации Конюшенного ведомства. На данный момент фирма пытается продлить договор аренды через суд.

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