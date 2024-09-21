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Новости 10:17

В Петербурге продолжает холодать 21 сентября

фото ЗакС политика В Петербурге продолжает холодать 21 сентября

В Петербурге обещают облачную с возможными осадками погоду, об этом 21 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями, а также возможны осадки.

Воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 22 сентября, осадков не ожидается, однако температура будет еще ниже – воздух максимально прогреется до +14 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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