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Новости 10:48

С 15 декабря из Петербурга в Крым будут ходить поезда каждый день

фото ЗакС политика С 15 декабря из Петербурга в Крым будут ходить поезда каждый день

Из Петербурга до Симферополя запускают новый рейс железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе клмпании.

Поезд №181/182 начнет ходить с 15 декабря 2024 года по 24 апреля 2025 года. Потом движение между городами будут возобновлять каждый осенне-зимний сезон.

Отправление поезда из Петербурга будет в 19:26, прибытие в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57.

Поезд будет ехать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, а на полуострове он остановится в Керчи, Багерово, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.

Фото: ЗАКС.Ру


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