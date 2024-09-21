С 15 декабря из Петербурга в Крым будут ходить поезда каждый день

Из Петербурга до Симферополя запускают новый рейс железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе клмпании.

Поезд №181/182 начнет ходить с 15 декабря 2024 года по 24 апреля 2025 года. Потом движение между городами будут возобновлять каждый осенне-зимний сезон.

Отправление поезда из Петербурга будет в 19:26, прибытие в Симферополь через день в 12:40. Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57.

Поезд будет ехать через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, а на полуострове он остановится в Керчи, Багерово, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.

Фото: ЗАКС.Ру