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Новости 11:47

Самокатчик сбил подростка в Парголово и отправил его в больницу с переломом

фото ЗакС политика Самокатчик сбил подростка в Парголово и отправил его в больницу с переломом

Петербургские правоохранительные органы ищут человека, который отправил в больницу школьника из Выборгского района, об этом 21 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, в Парголово 13-летнего мальчика сбил человек на электросамокате около четырех часов дня в пятницу, 20 сентября. Как рассказал сам пострадавший, виновник тоже был молодым человеком.

Медики в больнице диагностировали у школьника перелом грудины.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Личность человека на электросамокате устанавливается.

Фото: ЗАКС.Ру


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