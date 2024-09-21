У "Острова фортов" в штатном режиме заработали стоянки на 319 мест

В Кронштадте заработали в штатном режиме две автостоянке около кластера "Остров фортов", об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

В субботу, 21 сентября, завершился период тестовой эксплуатации парковок. Час парковки будет стоить 100 рублей, а вместить они могут 319 автомобилей в общей сложности.

Также отмечается, что не менее 10% всех мест предназначены для маломобильных групп людей.

Впоследствии автостоянки хотят расширять – в 2025 году рядом должны будут построить парковку еще на 198 машин.

Фото: ЗАКС.Ру