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Из-за полумарафона "Северная столица" 22 сентября в Петербурге перекроют дороги

фото ЗакС политика Из-за полумарафона "Северная столица" 22 сентября в Петербурге перекроют дороги

В Петербурге в воскресенье, 22 сентября, в первой половине дня введут ограничения для движения транспорта из-за полумарафона "Северная столица", об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Свой маршрут в период проведения мероприятия изменять автобусы № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 275, 3МБ (262) и 275, трамваи №6 и №40 и троллейбусы № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31.

Также движение для транспорта с 7 утра до половины двенадцатого будет перекрыто по Благовещенскому мосту в сторону набережной Лейтенанта Шмидта. До 12:15 также будет закрыто движение по Тучкову мосту и по Большому проспекту П.С.. Подробную информацию об ограничениях можно найти на сайте комитета.

Кроме этого, в этот день остановка будет полностью запрещена на более чем 40 участках дороги.

Фото: ЗАКС.Ру


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