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Новости 11:30

В МЭР предложили ранжировать степень вреда от утечек информации

фото ЗакС политика В МЭР предложили ранжировать степень вреда от утечек информации

Министерство экономического развития выступило за введение критериев определения вреда от утечек персональной информации, передает 22 сентября ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина. Речь идет о введении градации критичности ущерба, а также об определении размера компенсации пострадавшим.

Шейкин заявил о получении письма от министерства с сообщением о поддержке определения степени нанесенного вреда при утечках персональных данных. "Министерство предлагает обсудить структуру критериев определения такого степени вреда, от наиболее критичного до наименее критичного", — сообщил он.

Наиболее критичным предлагается считать нанесение ущерба жизни и здоровью гражданина в результате утечки данных, уточнил сенатор. Также в качестве ущерба могут рассматриваться причинение вреда имуществу, причинение морального вреда и персонализированный маркетинг. Как передает ТАСС с ссылкой на текст письма Минэкономразвития, дополнительным отягчающим обстоятельством сможет выступать нанесение вреда по признакам пола, национальности, убеждений и ряду иных.

Фото: pixabay


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