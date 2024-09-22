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Новости 13:33

В Ленобласти в ДТП погиб водитель скорой помощи

фото ЗакС политика В Ленобласти в ДТП погиб водитель скорой помощи

Водитель автомобиля скорой помощи погиб в ДТП на трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово, сообщили 22 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Две пассажирки автомобиля были госпитализированы после инцидента.

Авария произошла ночью 21 сентября на 232-м километре автодороги. УАЗ районной больницы Тихвина выехал в кювет, опрокинулся и ударился в дерево. В результате 51-летний водитель погиб на месте.

"Находившиеся  в автомобиле две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет — с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — говорится в распространенном полицией сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и выясняют детали инцидента.

Фото: Петербургская полиция / Telegram


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