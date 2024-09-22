Разумишкин сообщил о завершении благоустройства трех пляжей в Курортном районе

В 2024 году завершились работы по благоустройству пляжей "Ласковый", "Северный" и "Дюны" в Курортном районе Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его мнению, речь идет о "масштабных преобразованиях" в трех прибрежных зонах.

Вице-губернатор отметил, что каждый пляж обладает своей спецификой. ""Ласковый" знаменит рекреационным пространством для маломобильных групп населения. Обустроены шезлонги, гамаки, раздевалки, скамейки, трибуны для любителей спорта", — сообщил он.

На "Северном" пляже обустроили дорожки, теневые навесы, детскую площадку и комплекс с туалетами и душем. Пляж "Дюны" получил две детские площадки, скамейки и настилы для прохода к пляжу, а также раздевалки и гамаки.

В 2025 году городское правительство рассчитывает обновить "Комаровский" и "Детский" пляжи, отметил Разумишкин. "Конечно, с учетом мнения жителей, — добавил чиновник.

Фото: Раzумишкин / Telegram