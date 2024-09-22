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Новости 15:06

В тоннеле дамбы введут ограничения из-за ремонта

фото ЗакС политика В тоннеле дамбы введут ограничения из-за ремонта

Проведение ремонтных работ ограничит движение в тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга, предупредила 22 сентября пресс-служба КЗС. Работы продлятся с 23 по 24 сентября на внешнем кольце КАД.

"С 23 по 24 сентября 2024 года — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб)", — говорится в опубликованном сообщении.

В КЗС отметили, что ввод и вывод строительной техники может привести к полному перекрытию движения перед въездом в тоннель. На это потребуется приблизительно 7-10 минут.

Фото: ЗАКС.Ру


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