В тоннеле дамбы введут ограничения из-за ремонта

Проведение ремонтных работ ограничит движение в тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга, предупредила 22 сентября пресс-служба КЗС. Работы продлятся с 23 по 24 сентября на внешнем кольце КАД.

"С 23 по 24 сентября 2024 года — транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб)", — говорится в опубликованном сообщении.

В КЗС отметили, что ввод и вывод строительной техники может привести к полному перекрытию движения перед въездом в тоннель. На это потребуется приблизительно 7-10 минут.

Фото: ЗАКС.Ру