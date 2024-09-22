Депутаты МО "Светлановское" отказались от видеотрансляции заседания

Первое заседание седьмого созыва совета МО "Светлановское" не транслировалось на видео, обратил внимание бывший депутат муниципалитета Дмитрий Шуколюков в своем Telegram-канале 22 сентября. В группе МО ему сообщили, что это соответствует регламенту заседания с учетом внесенных изменений.

"Новоизбранные депутаты Совета МО Светлановское на первом же заседании изменили регламент и убрали из него требование о ведении видеозаписи заседания и её последующей публикации в общем доступе. И, конечно, вызвано это заботой о безопасности жителей!" — написал Шуколюков.

За несколько дней до этого экс-депутат интересовался отсутствием видеозаписи в комментариях к посту об избрании главы МО, выложенном в группе "Муниципальный совет МО Светлановское". Из ответа администрации паблика следовало, что "заседание было проведено в соответствии с регламентом, с учетом всех изменений". Вопрос Шуколюкова о том, вносились ли на заседании изменения в регламент, остался без ответа.

Позже с аналогичным вопросом Шуколюков обратился к вновь избранному депутату МО от "Новых людей" Илье Лещеву в комментариях на странице последнего. В ответ муниципал подтвердил факт внесения изменений в регламент первого заседания. По его словам, это было продиктовано соображениями безопасности.

"На заседании в регламент были внесены изменения, ограничивающие ведение видеозаписи. Вопрос обсуждался, важный аргумент — обеспечение информационной безопасности в связи с ситуацией в стране", — ответил на вопрос Шуколюкова Лещев.

Бывший депутат пообещал постараться попасть на прием к главе округа Михаилу Конивцу и попытаться убедить его в необходимости отмены принятого решения.

Фото: Муниципальный совет МО Светлановское / "ВКонтакте"