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Муниципал 16:30

Депутаты МО "Светлановское" отказались от видеотрансляции заседания

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" отказались от видеотрансляции заседания

Первое заседание седьмого созыва совета МО "Светлановское" не транслировалось на видео, обратил внимание бывший депутат муниципалитета Дмитрий Шуколюков в своем Telegram-канале 22 сентября. В группе МО ему сообщили, что это соответствует регламенту заседания с учетом внесенных изменений.

"Новоизбранные депутаты Совета МО Светлановское на первом же заседании изменили регламент и убрали из него требование о ведении видеозаписи заседания и её последующей публикации в общем доступе. И, конечно, вызвано это заботой о безопасности жителей!" — написал Шуколюков.

За несколько дней до этого экс-депутат интересовался отсутствием видеозаписи в комментариях к посту об избрании главы МО, выложенном в группе "Муниципальный совет МО Светлановское". Из ответа администрации паблика следовало, что "заседание было проведено в соответствии с регламентом, с учетом всех изменений". Вопрос Шуколюкова о том, вносились ли на заседании изменения в регламент, остался без ответа.

Позже с аналогичным вопросом Шуколюков обратился к вновь избранному депутату МО от "Новых людей" Илье Лещеву в комментариях на странице последнего. В ответ муниципал подтвердил факт внесения изменений в регламент первого заседания. По его словам, это было продиктовано соображениями безопасности.

"На заседании в регламент были внесены изменения, ограничивающие ведение видеозаписи. Вопрос обсуждался, важный аргумент — обеспечение информационной безопасности в связи с ситуацией в стране", — ответил на вопрос Шуколюкова Лещев.

Бывший депутат пообещал постараться попасть на прием к главе округа Михаилу Конивцу и попытаться убедить его в необходимости отмены принятого решения.

Фото: Муниципальный совет МО Светлановское / "ВКонтакте"


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