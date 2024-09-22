В Думе задумали дать определение школьной травле

В Госдуме разработали законопроект о противодействии школьной травле, сообщил 22 сентября РБК. Как пишет издание со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту, авторы инициативы предлагают привлекать к борьбе с буллингом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подлинность текста пояснительной записки изданию подтвердил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Документ содержит определение школьной травли, под которой предлагается понимать "систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица". При этом отмечается, что подобные поступки не относятся к числу подпадающих под административную или уголовную ответственность.

Разбираться в ситуации с возможной травлей предстоит комиссии по делам несовершеннолетних. Привлекать ее должно будет руководство образовательных учреждений в случае возникновения необходимости. В случае выявления факта буллинга виновника ждет "индивидуальная профилактическая работа". Также ребенку и его родителям могут назначить некий "курс исправления".

В беседе с РБК Метелев заявил, что реализация проекта преследует цель исправления поведения агрессоров. Для этой цели, помимо членов комиссии по делам несовершеннолетних, к работе планируют привлекать в том числе психологов и общественников.

По словам Метелева, законопроект направлен для согласования в федеральные органы власти. Внести его на рассмотрение Госдумы планируется до конца 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру