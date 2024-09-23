Погода в Петербурге 23 сентября облачная и без осадков

В Петербурге погода окончательно превратилась в осеннюю, небо закрыли облака, об этом 23 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северо-западной периферии медленно уходящего антициклона. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями, однако осадков не обещают.

Воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 24 сентября, осадков не ожидается, а температура повысится до +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру