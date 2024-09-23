При поддержке Смольного на Ozon появилась витрина с товарами из Петербурга

На маркетплейсе Ozon при поддержке петербургского правительства появилась витрина "Сделано в Санкт-Петербурге", об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На такой витрине петербургские предприниматели могут выставлять свои товары. Сейчас там уже есть более 20 тысяч петербургских товаров.

Для того, чтобы выставить свой товар на маркетплейсе, необходимо подать заявку в региональный Центр "Мой бизнес". Никакого дополнительного продвижения для продаж не нужно.

Региональные витрины в маркетплейсе начали появляться в 2022 году. Помимо товаров из Петербурга, там также есть товары из Москвы и Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской и многих других областей.

Фото: ЗАКС.Ру