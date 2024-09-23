Депутат ЗакСа Рябоконь предложил запретить работу мигрантов в общественном транспорте

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь ("Единая Россия") обратился к городскому руководству с просьбой инициировать запрет на работу мигрантов водителями общественного транспорта, об этом 23 сентября он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, петербуржцы жалуются на водителей-мигрантов. Горожане отмечают опасное вождение, плохое знание русского языка, хамство и многое другое.

"Считаю, что в нашем городе данная проблема стоит достаточно остро. Многие автобусные маршруты обслуживаются частными компаниями, которые в гонке за прибылью предпочитают нанимать мигрантов как более дешевую рабочую силу", – пишет Рябоконь.

Депутат предполагает, что этот запрет поддержали бы жители города, и он хорошо повлияет на безопасность пассажиров. Также парламентарий предложил рассмотреть возможность повышения выплат компаниям-перевозчикам.

Фото: ЗАКС.Ру