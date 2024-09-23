Судебные приставы будут записывать депортацию мигрантов на камеру

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начнет записывать процесс депортации иностранных граждан на видео, об этом 23 сентября пишет "Парламентская газета".

Согласно новому проекту приказа, записывать нужно будет весь процесс работы приставов с мигрантами, даже конвоирование граждан в суд. О том, что идет съемка, задержанных будут уведомлять.

Для съемок приставы смогут использовать различные виды камер: мобильные и портативные регистраторы, фотоаппараты и станционные IP-устройства.

Также во время съемки судебный пристав будет обязан представиться, назвать свою должность и указать дату и место съемки. Все видеоматериалы будут хранить в архиве.

Фото: ЗАКС.Ру