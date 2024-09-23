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Новости 11:48

На Гостилицком шоссе появилась вибрационная разметка, как на федеральных трассах

фото ЗакС политика На Гостилицком шоссе появилась вибрационная разметка, как на федеральных трассах

В Ленинградской области на участке Гостилицкого шоссе между деревнями Гостилицы и Петровское появилась вибрационная разметка, об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

Особая вибрационная разметка похожа на те, которые делают на федеральных трассах. 

Как рассказали в ведомстве, при попадании автомобиля на разметку, которая нанесена вдоль разделительной полосы, колеса начинают вибрировать. Так водителя предупреждают об опасной близости к встречной полосе.

Также в ведомстве отметили, что разметка может помочь водителям обратить внимание на то, что едешь не туда, или просто разбудить, если водитель уснул.

Фото: скриншот видео комитета по дорожному хозяйству Ленобласти


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