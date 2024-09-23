В положении о комитете по природопользованию закрепят формирование мест для ТКО

Правительство Петербурга планирует ввести в положение о комитете по природопользованию пункт о формировании адресной программы по созданию мусорных площадок, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного. Документ выложен 23 сентября для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Изменения закрепляют расширение полномочий комитета. Также они предполагают участие администраций районов в вопросе формирования адресной программы путем направления заявок в комитет.

"Обеспечивает формирование и утверждает адресную программу создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на основании заявок администраций районов Санкт-Петербурга", — говорится в проекте изменения положения о комитете по природопользованию.

Вторая поправка касается положения "Об администрациях районов Санкт-Петербурга". Предполагается, что комитет будет формировать адресную программу на основании заявок, поступающих от районных чиновников.

Контроль за выполнением поручения предполагается возложить на вице-губернаторов Евгения Разумишкина и Алексея Корабельникова "по принадлежности вопросов".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру