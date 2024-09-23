В Петербурге коммунальщики готовятся к холодному периоду

Коммунальные службы Петербурга завершают летний сезон и начинают готовиться к зимнему, об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, за неделю было подстрижено 70 тысяч погонных метров живой изгороди и почти два гектара газонов было отремонтировано. Около 80 новых деревьев было посажено.

Также летом началась подготовка к зиме, сейчас она продолжается. Коммунальщики формируют запас противогололедных материалов, пополняют парк техники и набирают водителей.

На данный момент на улицах Петербурга работают 493 машины и 847 работников ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру