В суды Петербурга поступило 335 жалоб от полиции на кикшеринг

Петербургские правоохранители подали в суды 335 жалоб на сервисы кикшеринга по итогам массовых изъятий электросамокатов с улиц города, об этом 23 сентября в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Полиция, как рассказала Лебедева, квалифицировала действия компаний как самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Согласно протоколам, самокаты занимали территорию, не имея на это право.

После этого протоколы попали в Росреестр, где отметили, что жалоб на занимание земельных участков нет, и прекратили производство по делам. В полиции подчеркнули, что все равно обязаны выявлять такие правонарушения.

Сейчас несколько решений уже принял Петроградский районный суд Петербурга. Он обязал вернуть электросамокаты сервисов Whoosh, "Яндекс.Go" и "МТС Юрент" компаниям.

Фото: ЗАКС.Ру