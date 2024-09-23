В Петербурге отпразднуют Всемирный день туризма на Дворцовой площади

На Дворцовой площади пройдет мероприятие "Путешествие в Петербург", которое будет посвящено Всемирному дню туризма, об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Мероприятие пройдет в субботу, 27 сентября. В ГАТИ рассказали, что гости увидят медиа-кубы, качели в цветах и бассейн, по которому можно будет изучить навигацию по рекам и каналам.

Также в ведомстве заявили, что всего инсталляций будет десять. Посетители смогут с помощью них проследить историю развития Петербурга со времен Петра I и до наших дней.

Для детей будут доступны горки, спортивная зона и детская площадка. Вход на мероприятие свободный.

Фото: ЗАКС.Ру