В Госдуме оценили траты на замену лифтов в России

В России замена лифтового оборудования в домах обойдется в 22 млрд рублей в трехлетней перспективе, об этом 23 сентября пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

По словам Разворотневой, средства нужно выделить в указанное время, так как потом сумма увеличится в три-четыре раза.

"Мы должны были заменить все исчерпавшие свой срок службы лифты к 2025 году, но, скорее всего, этот срок будет перенесен", – сказала депутат.

Она также отметила, что другого выхода в этой ситуации нет, так как Ростехнадзор начнет просто останавливать лифты, которым больше 25 лет. По ее мнению, без государственной поддержки в этом вопросе не обойтись, при этом деньги на эти цели, отмечает Разворотнева, вряд ли найдутся.

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