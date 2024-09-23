Муниципалам разрешат тратить деньги на общероссийские праздники

Законодательное собрание Петербурга собирается рассмотреть на предстоящем заседании 25 сентября законопроект, который позволит муниципальным образованиям за счет местного бюджета отмечать городские праздники, следует из повестки заседания. До этого муниципалы могли тратить казенные средства только на события местного значения.

Документ подготовлен губернатором Александром Бегловым. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что организация мероприятий, приуроченных к важным городским и общероссийским датам - важная и социально значимая функция местного самоуправления. В качестве примеров памятных дат указаны День прорыва блокады Ленинграда, День основания Санкт-Петербурга, День защитника Отечества, Международный женский день и другие.

"Однако в соответствии с Законом № 555-78 участие органов местного самоуправления муниципальных образований в организации, проведении или финансировании мероприятий, связанных с городскими праздниками и памятными датами, за счет средств местного бюджета не предусмотрено", - говорится в пояснительной записке.

Фактически, органы местного самоуправления и до этого проводили различные закупки по проведению тематических мероприятий, однако организация праздников, которые выходит за рамки местного значения, нередко становилась причиной для замечаний со стороны Контрольно-счетной палаты Петербурга. Как рассказал ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания, председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов, теперь местные администрации смогут проводить подобные мероприятия в более спокойной обстановке.

- Сталкивались с непониманием некоторых надзорных органов. Не только КСП, надзорный орган у нас прокуратура. Периодически возникали всякого рода вопросы. Появлялись даже штрафы какие-то. В итоге мы надеемся, что такой подход удовлетворит контрольно-надзорные органы, и люди смогут заниматься своим делом. Теперь можно будет это делать спокойнее, без лишнего напряжения, я бы сказал так, - рассказал Беликов.

Константин Леньков / Фото Смольный