Беглов возложил цветы к памятнику ополченцам у Балтийского вокзала

На площади у Балтийского вокзала прошла торжественная церемония в честь Дня Ленинградского народного ополчения, об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Участие в церемонии приняли губернатор города Александр Беглов, участник Великой Отечественной Войны Зиновий Меркин, руководители организаций ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда Василий Волобуев и Елена Тихомирова, с ними были представители молодежных организаций.

"Благодаря ополчению немцы не захватили город. То, что сейчас происходит на юго-западных рубежах, – повторение пройденного. Земля, на которой вы родились, - это святое место, и вы должны ее защищать. Надо помнить о том, что кроме вас это никто не сделает", - отметил Зиновий Меркин.

Беглов напомнил, что День Ленинградского народного ополчения был учрежден в качестве памятной даты в 2023 году и отмечается 23 сентября.

Ленинградский обком и горком партии приняли решение создать Ленинградскую армию народного ополчения 27 июня 1941 года.

фото пресс-службы Смольного