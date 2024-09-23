Путин внес законопроект о возможности продления срока службы главы СК после 70 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет продлить срок службы председателя Следственного комитета после достижения им возраста 70 лет. Документ 23 сентября размещен в базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в ч. 4 ст. 30 ФЗ "О Следственном комитете РФ". Новая инициатива предусматривает возможность продления срока службы председателя СК, достигшего 70-летнего возраста, по решению президента России.

По действующему закону, предельный возраст для работы в СК установлен на уровне 65 лет. Тем не менее, срок службы может быть продлен на пять лет - до достижения сотрудником 70 лет, по решению руководителя соответствующего органа. После 70 лет с сотрудником Следкома может быть заключен срочный договор.

В настоящее время пост председателя СК РФ занимает 71-летний генерал юстиции Александр Бастрыкин.

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