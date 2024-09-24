Небольшое тепло вернулось в Петербург 24 сентября

В Петербурге будет небольшое потепление с дождями, об этом 24 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тёплого атмосферного фронта, который скользит по периферии обширного антициклона. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями, тепло, а также могут пройти небольшие дожди.

Воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 25 сентября, могут пройти дожди, а температура повысится до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру