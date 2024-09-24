Почти на треть подорожает освещение для Муринского парка

Освещение для Муринского парка на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели подорожало на 148 млн рублей, об этом 23 сентября писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на проект распоряжение Смольного.

Документ должен будет разрешить сторонам изменять условия государственного контракта в части увеличения его стоимости. Ранее была указана сумма 498,9 млн рублей, сейчас ее хотят поднять до 631,7 млн рублей. Контракт был заключен с компанией "Тесла".

Причинами для увеличения стоимости стали изменения в проектной документации. Сейчас, по данным госзакупок, работ исполнено на 47 млн рублей. Проект рассчитывают выполнить до 21 декабря 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру