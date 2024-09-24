Доходы и расходы бюджета Петербурга увеличат на 54,6 млрд рублей в 2024 году

Рост доходов в бюджет Петербурга позволяет увеличить его доходную и расходную часть в 2024 году, сообщила председатель комитета финансов Светлана Енилина на заседании городского правительства 24 сентября. Проект корректировки закона "О бюджете Санкт‑Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" был одобрен участниками мероприятия.

— Доходная часть бюджета уточнена исходя из фактических результатов исполнения по собственным доходам с учетом прогнозов главных администраторов доходов. Также уточняются объемы межбюджетных трансфертов. Положительная динамика поступления доходов позволяет увеличить доходы и расходы бюджета в 2024 году на 54,6 млрд рублей. Дефицит сохраняется на уровне, утвержденном бюджетом, — сообщила Енилина.

С учетом корректировок доходная часть бюджета составит в 2024 году 1,23 трлн рублей, расходы планируются на уровне 1,39 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 157,8 млрд рублей.

Собственные поступления в городскую казну вырастут на 46 млрд рублей, из которых 36,4 млрд относятся к неналоговым, а 9,6 млрд — к налоговым поступлениям. Величина безвозмездных перечислений составила 8,6 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей поступают из федерального бюджета.

Расходы бюджета планируется увеличить на социально-культурную сферу (на 30,8 млрд рублей), на экономику (на 7,5 млрд рублей) и на реализацию адресной инвестиционной программы (на 15,5 млрд рублей).

На проект поддержки пожилых петербуржцев "Серебряный возраст" в 2024 году планируется направить 476,1 млн рублей. Губернатор Александр Беглов поинтересовался у Енилиной, на какие именно мероприятия потратят эти средства.

Глава комфина ответила, что средства пойдут на реализацию программы посещения пожилыми людьми музеев по билетам стоимостью один рубль, а также на здравоохранение. Речь идет, в частности, о лечении сердечно-сосудистых заболеваний и катаракты, об открытии центра ранней диагностики и лечении тромбоэмболии.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru (скриншот трансляции)