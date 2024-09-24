Подсудимые смогут заключать контракты на военную службу

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе рассмотрения дела в суде в период мобилизации или военного положения, сообщает 24 сентября пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятый документ устанавливает, что во время мобилизации или военного времени отдельные категории обвиняемых смогут заключить контракт на службу после передачи их дела прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Также 24 сентября депутаты приняли еще один законопроект, позволяющий освобождать обвиняемых от уголовной ответственности лиц, чьи дела находятся на этапе судопроизводства, если они служат во время мобилизации или заключили контракт с Минобороны. Закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Производство по делу для таких лиц может быть приостановлено, а полное освобождение от уголовной ответственности для них предусмотрено в случае получения госнаграды или увольнения со службы. Планируется распространить эту норму и на осужденных, приговоры которых не вступили в силу.

На сегодняшний день уже существовали дополнительные основания для приостановки уголовных дел и освобождения от ответственности на стадии расследования. Они касаются как подозреваемых, так и осужденных, в случае их призыва на военную службу, заключения контракта или прохождения службы в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.

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