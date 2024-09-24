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Новости 16:47

В Петербурге на показ мультимедийной программы выделили 32 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге на показ мультимедийной программы выделили 32 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга ищет подрядчика для показа мультимедийной программы. На эти цели выделили 32 миллиона рублей, согласно информации на сайте госзакупок. На это обратил внимание "Коммерсантъ - Санкт-Петербург".

"Цель: продвижение имиджа Санкт-Петербурга как дестинации для культурно-познавательного туризма, увеличения туристских потоков в Санкт-Петербург в низкий сезон", - уточняется в документации закупки.

В техническом задании закупки указано, что программа конкурса включает 3D mapping и мультимедийный ролик с использованием VR или других медиатехнологий. Продолжительность каждого видео должна превышать три минуты, при этом контент не должен быть провокационным.

От исполнителя требуется строго избегать цветовых сочетаний и образов, которые могут вызвать социальное напряжение или разжечь конфликты.

Дата и место проведения пока не уточняются, однако известно, что мероприятие должно состояться до 10 декабря. Предположительно, речь идет о 3D mapping шоу на Дворцовой площади, аналогичном тому, что проводилось в прошлом году.

фото ЗАКС.Ру


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