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Новости 17:11

В Петербурге проведут проверки системы оповещения 2 октября

фото ЗакС политика В Петербурге проведут проверки системы оповещения 2 октября

Получасовая комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Петербурге в среду, 2 октября, информирует 24 сентября пресс-служба Смольного.

Во время проверки по всему городу включат электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования. Также будут задействованы телевизионные каналы, радиостанции и системы оповещения организаций, подключенные к региональной системе оповещения.

Проверка пройдет по следующему графику:

  • 10:40 – 10:43 – предупредительный сигнал "Внимание всем!";
  • 10:43 – 10:44 – передача информации по радиостанциям и телеканалам;
  • 10:45 – 10:46 – речевое сообщение о проверке с использованием технических средств оповещения.

Цель проверки – оценить исправность и готовность технических средств и каналов связи для массового оповещения жителей Петербурга, а также отработать действия дежурных служб.

"Результаты комплексной проверки позволят определить готовность и основные направления дальнейшего развития системы оповещения", – уточняют в Смольном.

фото: unsplash


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