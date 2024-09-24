В ГД не рассматривается проект об ужесточении наказания за оскорбление власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никакой законопроект об ужесточении наказания за оскорбление власти в парламент не вносился, сообщает Telegram-канал Государственной думы.

"Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесен в Государственную думу и нами не рассматривается", – пояснил Володин.

Депутат Госдумы Василий Пискарев 24 сентября сообщил ТАСС о разработке законопроекта об уголовной ответственности за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.

Инициативой подразумевалось обновление ст. 319 УК РФ, касающейся ответственности за публичное оскорбление представителей власти. Предлагалось повысить максимальный штраф до 80 тысяч рублей, увеличить сроки обязательных или исправительных работ. Кроме того, в проекте было прописано возможное наказание за оскорбление власти в интернете или в СМИ: в частности, штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Пискарев позже уточнил в своем Telegram-канале, что его инициатива "пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения". Он отметил, что эта процедура важна, в частности, для решения вопроса о целесообразности дальнейшего рассмотрения документа. По словам Пискарева, законопроект разрабатывался "по предложению одного из ведомств".

В соответствии с действующими нормами максимальный штраф за оскорбление представителя власти может составлять до 40 тысяч рублей. Наказание может также последовать в виде обязательных работ до 360 часов или исправительных работ на срок до года.

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