Депутаты из Сестрорецка арендовали Genesis с водителем за 285 тысяч рублей

Муниципальный совет МО "Город Сестрорецк" заключил 23 сентября контракт на предоставление легкового автомобиля с водителем в IV квартале 2024 года, следует из информации на портале госзакупок. Стоимость услуги составила 285,4 тысячи рублей.

Согласно описанию объекта закупки, муниципалы рассчитывали получить за предоставляемые средства автомобиль Genesis G 80 либо же его эквивалент. В любом случае, речь шла о черном седане с объемом бензинового двигателя не меньше 1 995 кубических сантиметров и мощностью не менее 180 лошадиных сил. В документации к закупке отдельно уточнялось, что машина не может быть выпущена ранее 2019 года.

Среди прочих желаемых характеристик муниципалы указали усилитель руля, передний и задний датчики парковки, устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс", климат-контроль и наличие блока управления аудиосистемой в заднем подлокотнике.

Исполнителем контракта стало ООО "Балтийская региональная инвестиционная компания". В выписке ЕГРЮЛ основным видом деятельности компании указаны "аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования".

Стоит отметить, что муниципалы Сестрорецка не впервые размещают закупки на предоставление легкового автомобиля с водителем. Предыдущий подобный контракт был заключен 21 июня, его сумма также составляла 285,4 тысячи рублей. За эти деньги совет рассчитывал получить "Genesis G 80 или эквивалент" в III квартале года. До этого контракт заключался сразу на всё первое полугодие, его стоимость составила 570 800 рублей, что в точности соответствует сумме контрактов за III и IV кварталы года. Во всех случаях в роли выступала "Балтийская региональная инвестиционная компания".

Андрей Казарлыга, фото: unsplash