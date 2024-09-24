ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:14

Акция по озеленению Петербурга начнется 25 сентября

фото ЗакС политика Акция по озеленению Петербурга начнется 25 сентября

Администрация Петербурга пригласила горожан присоединиться к осенней акции по озеленению, которая стартует 25 сентября. Первая высадка деревьев состоится в Таврическом саду, сообщила 24 сентября пресс-служба Смольного.

"Каждый год мы вместе с жителями делаем Петербург еще краше, уютнее и чище. Особое внимание в этом году уделяем озеленению. Ведь деревья и кустарники - это красота и чистый воздух. Приглашаю всех принять участие в традиционных осенних посадках деревьев", - сказал губернатор Александр Беглов.

В этом году среди мест для высадки деревьев – парк на острове Чухонка в Колпино, сад у Египетских ворот в Пушкине, Сампсониевский сад, Муринский парк, парк Красное Село, Яблоневый сад во Фрунзенском районе и другие зеленые зоны. В общей сложности планируется высадить более четырех сотен деревьев и полутора тысяч кустарников.

В Петербурге совместные с жителями акции по озеленению проводятся каждую весну и осень вот уже три года. За это время было высажено около 3 тысяч деревьев и более 6 тысяч кустарников.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама