Акция по озеленению Петербурга начнется 25 сентября

Администрация Петербурга пригласила горожан присоединиться к осенней акции по озеленению, которая стартует 25 сентября. Первая высадка деревьев состоится в Таврическом саду, сообщила 24 сентября пресс-служба Смольного.

"Каждый год мы вместе с жителями делаем Петербург еще краше, уютнее и чище. Особое внимание в этом году уделяем озеленению. Ведь деревья и кустарники - это красота и чистый воздух. Приглашаю всех принять участие в традиционных осенних посадках деревьев", - сказал губернатор Александр Беглов.

В этом году среди мест для высадки деревьев – парк на острове Чухонка в Колпино, сад у Египетских ворот в Пушкине, Сампсониевский сад, Муринский парк, парк Красное Село, Яблоневый сад во Фрунзенском районе и другие зеленые зоны. В общей сложности планируется высадить более четырех сотен деревьев и полутора тысяч кустарников.

В Петербурге совместные с жителями акции по озеленению проводятся каждую весну и осень вот уже три года. За это время было высажено около 3 тысяч деревьев и более 6 тысяч кустарников.

фото ЗАКС.Ру