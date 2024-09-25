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Новости 9:23

В Петербург придут дожди к вечеру 25 сентября

фото ЗакС политика В Петербург придут дожди к вечеру 25 сентября

Холодный атмосферный фронт будет определять погоду в Петербурге 25 сентября, об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, ближе к вечеру ожидаются небольшие локальные дожди, и начнется понижение температуры. Но до подхода атмосферного фронта воздушные массы еще успеют здорово прогреться.

Температура в городе составит от +21 до +22 градусов, В Ленобласти - от +19 до +24. Ожидается южный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В четверг, 26 сентября, также прогнозируются дожди, а воздух прогреется до +20 градусов.

 

фото ЗАКС.Ру


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