В Петербург придут дожди к вечеру 25 сентября

Холодный атмосферный фронт будет определять погоду в Петербурге 25 сентября, об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, ближе к вечеру ожидаются небольшие локальные дожди, и начнется понижение температуры. Но до подхода атмосферного фронта воздушные массы еще успеют здорово прогреться.

Температура в городе составит от +21 до +22 градусов, В Ленобласти - от +19 до +24. Ожидается южный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В четверг, 26 сентября, также прогнозируются дожди, а воздух прогреется до +20 градусов.

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