В Уголовном кодексе планируют ввести отдельное наказание за умышленное ДТП

В Уголовный кодекс РФ хотят ввести отдельное наказание за умышленное создание ДТП, сообщили "Известия".

Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). За организацию ДТП с целью вымогательства предложено наказывать лишением свободы на срок до четырех лет, а при совершении преступления группой лиц или с нанесением тяжкого вреда здоровью — до семи лет. По данным "Известий", законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе.

В пояснительной записке к законопроекту автор инициативы отмечает возросшую активность криминала на дорогах, выражающуюся в увеличении случаев инсценированных аварий. Такие ДТП организуются с помощью специальных приемов, вынуждающих водителя платить "компенсацию" за якобы нанесенный ущерб.

"Сейчас на улицах появилось множество видеокамер, которые отчасти останавливают мошенников. Поэтому они придумывают новые методы обмана, например, с участием пешеходов или при парковке машины, когда водитель якобы касается машины, а потом уезжает", - рассказал Нилов "Известиям".

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг ("Справедливая Россиия – За правду") поддержал законопроект, отметив необходимость наказания для автоподставщиков, которые часто избегают ответственности.

фото ЗАКС.Ру