Псковские таможенники предотвратили незаконный вывоз 17 старинных монет

На пункте пропуска "Бурачки" сотрудники Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 17 монет, признанных культурными ценностями, сообщила 25 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин Украины, покидая Россию пешком, не подал пассажирскую таможенную декларацию на перевозимые предметы. В ходе досмотра в его багаже были обнаружены 19 старинных монет. Экспертиза показала, что 17 из них, созданные более 100 лет назад, значатся культурными ценностями. Эти монеты, изготовленные из сплавов меди, алюминия и серебра, запрещены к вывозу из России.

Изъяты восемь монет Российской Империи, созданные с 1735 по 1899 год; 20 копеек 1922 года выпуска времен СССР; четыре монеты Римской и Австрийской Империй номиналом до одного крейцера (1762-1851 годы); один дирхем (1432-1559 годы) и три польские монеты XVIII века.

Против гражданина Украины возбуждены административные дела по статьям КоАП РФ о недекларировании товаров и нарушении запретов на их вывоз.

фото с сайта Северо-Западного таможенного управления