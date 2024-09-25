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Новости 10:44

Псковские таможенники предотвратили незаконный вывоз 17 старинных монет

фото ЗакС политика Псковские таможенники предотвратили незаконный вывоз 17 старинных монет

На пункте пропуска "Бурачки" сотрудники Псковской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 17 монет, признанных культурными ценностями, сообщила 25 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. 

Гражданин Украины, покидая Россию пешком, не подал пассажирскую таможенную декларацию на перевозимые предметы. В ходе досмотра в его багаже были обнаружены 19 старинных монет. Экспертиза показала, что 17 из них, созданные более 100 лет назад, значатся культурными ценностями. Эти монеты, изготовленные из сплавов меди, алюминия и серебра, запрещены к вывозу из России.

Изъяты восемь монет Российской Империи, созданные с 1735 по 1899 год; 20 копеек 1922 года выпуска времен СССР; четыре монеты Римской и Австрийской Империй номиналом до одного крейцера (1762-1851 годы); один дирхем (1432-1559 годы) и три польские монеты XVIII века.

Против гражданина Украины возбуждены административные дела по статьям КоАП РФ о недекларировании товаров и нарушении запретов на их вывоз.

фото с сайта Северо-Западного таможенного управления


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