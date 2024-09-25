Полиция задержала подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции в Петербурге

По информации 78.ru, во вторник вечером в службу "112" поступило сообщение о мужчине, который поджег трансформаторную станцию у дома № 24 на улице Егорова. Злоумышленник попытался скрыться. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

Его доставили в отдел. Установлено, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На месте происшествия обнаружены обгоревшие фрагменты доски и пакет со следами горючих материалов.

Возгорание обошлось без пострадавших. Ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один похожий инцидент произошел в Кудрово, где неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф во дворе дома на Европейском проспекте, сообщает "78". По этому случаю также проводится проверка.

фото ЗАКС.Ру