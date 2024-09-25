Полиция Петербурга задержала пастора Петрикирхе

Пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф был задержан полицией Петербурга во вторник, 24 сентября, сообщает "Фонтанка".

Священника доставили в отдел полиции Московского района, где готовят документы для его депортации. По информации издания, правоохранительные органы видят в нем нежелательное лицо.

По предварительным данным, причиной задержания могло стать то, что пастор не проживает в служебной квартире. В правоохранительных органах считают это основанием подозревать его в фиктивной регистрации. В церкви подтвердили задержание пастора, но причины и сроки им неизвестны. По словам представителей общины, к Шварцкопфу не допустили адвоката.

"Вместе молимся о благополучном разрешении ситуации", – кратко высказались в Петрикирхе.

Михаэль Шварцкопф стал пастором Петрикирхе в 2013 году. Он родился в Тюрингии, в бывшей ГДР, где окончил математический факультет и работал программистом. У Шварцкопфа есть вид на жительство в России, а его жена – гражданка РФ.

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