Петроградскую подстанцию Волховской ГЭС признали региональным памятником

Здание подстанции Волховской ГЭС на улице Ленина, 4 получило статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщила 25 сентября пресс-служба КГИОП.

Идея строительства Волховской ГЭС возникла еще в 1902 году, когда инженер Генрих Графтио разработал первый проект. Его неоднократно дорабатывали, и к реальному строительству приступили только в 1917 году, но работы не продвинулись дальше подготовки. В 1918 году проект заинтересовал Высший совет народного хозяйства и Ленина, после чего строительство возобновилось под руководством Графтио. После включения Волховской ГЭС в план ГОЭЛРО в 1921 году станция стала приоритетной для решения топливного кризиса и электроснабжения Петрограда.

Проект здания Петроградской подстанции был создан архитекторами Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом.

"Подстанция осуществляла электроснабжение стратегических и социально-значимых объектов, в том числе водопроводной станции, фабрики Красное Знамя, судоремонтного и хлебозавода", – добавили в Смольном.

В память о блокадном подвиге на территории подстанции сохранилось конусообразное железобетонное навершие вентиляционной шахты бомбоубежища, построенного для защиты дежурной смены.

фото сайта КГИОП