В Петербурге заявили о почти полном исполнении некоторых адресных программ

В Петербурге почти полностью исполнили адресные программы на 2024 год по модернизации светофоров, нанесению дорожной разметки и устройству пешеходных переходов, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в городской администрации, работы по нанесению дорожной разметки в Петербурге выполнены более чем на 96%. Нанесено уже 708 тысяч квадратных метров разметки, всего запланировано 737 тысяч квадратных метров.

"До начала нового учебного года необходимую дорожную разметку нанесли или обновили возле детских и юношеских учебных заведений", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в городе обновляют светофоры. Сейчас 31 адрес уже оснащен обновленными светофорами, всего на 2024 год была запланирована модернизация оборудования на 49 адресах.

Кроме этого, продолжаются работы по занижению бордюра на тротуарах, которые ведут к пешеходным переходам, чтобы обеспечить доступность для маломобильных граждан. До конца октября 2024 года Смольный обещает сделать занижение на 200 адресах в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах.

Фото: ЗАКС.Ру