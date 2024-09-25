В Смольном представили единый подход к инвентаризации бомбоубежищ

Администрация Петербурга подготовила проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ в 2024 году, об этом 25 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ.

Сейчас проект представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

В нем сказано, что проект был разработан для того, чтобы обеспечиться едиными организационными подходами при проведении инвентаризации бомбоубежищ в Петербурге в текущем году.

Также в документе сообщается, что будет создана городская комиссия по этому вопросу. Районные администрации тоже должны будут создать соответствующие подкомиссии.

Предположительно, как пишет "Фонтанка", комиссию должен будет возглавить вице-губернатор, который курирует вопросы гражданской обороны. В Петербурге это Валерий Москаленко.

Фото: ЗАКС.Ру