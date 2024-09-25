Более 5 тысяч петербуржцев поучаствовали в тестировании виртуального "Подорожника"

В Петербурге более 18 тысяч поездок на общественном транспорте было совершено в рамках тестирования виртуального "Подорожника", об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В тестировании приняли участие более 5 тысяч пассажиров. В общей сложности было совершено более 5 тысяч пополнений на сумму 1,9 млн рублей.

"Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн покупки. Это существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал директор ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов.

Этот проект был создан в рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру