ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:21

Более 5 тысяч петербуржцев поучаствовали в тестировании виртуального "Подорожника"

фото ЗакС политика Более 5 тысяч петербуржцев поучаствовали в тестировании виртуального "Подорожника"

В Петербурге более 18 тысяч поездок на общественном транспорте было совершено в рамках тестирования виртуального "Подорожника", об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В тестировании приняли участие более 5 тысяч пассажиров. В общей сложности было совершено более 5 тысяч пополнений на сумму 1,9 млн рублей.

"Одно из главных преимуществ виртуального проездного билета - отсутствие необходимости обращения в кассу или активации билета после его онлайн покупки. Это существенно упрощает для пассажиров процесс оплаты проезда в городском общественном транспорте", – сказал директор ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов.

Этот проект был создан в рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама