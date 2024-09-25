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Муниципал 16:25

Новый глава МО "Семеновский" будет сотрудничать с "Банком еды "Русь"

фото ЗакС политика Новый глава МО "Семеновский" будет сотрудничать с "Банком еды "Русь"

Новоизбранный глава МО "Семеновский" Илья Стрелков 25 сентября подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом "Русь", который позиционирует себя как первый фудшеринговый проект в России. Со стороны фонда на подписании присутствовала глава петербургского отделения Ксения Цивилева, супруга депутата Заксобрания Алексея Цивилева

"Русь" известна тем, что бесплатно раздает нуждающимся различные продуктовые наборы. В основном это товары, которые не смогли реализовать крупные ритейлеры, но все равно пригодные к употреблению. В муниципальном образовании отмечают, что это первое подобное соглашение фонда с петербургскими муниципалами, однако практику сотрудничества с местным властями в "банке еды" ведут давно. Например, организация занимается раздачей продуктов в МО "Горелово", где в августе нуждающимся давали чесночные соусы. 

В МО "Семеновский" подобная практика не нова, пишут муниципалы у себя в соцсетях. Там раздача продуктов идет уже полтора года - продукты получает более 600 человек. 

Константин Леньков / Фото МО "Семеновский"


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