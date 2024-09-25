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Новости 16:47

ККИ освободил территорию рядом с метро "Проспект Просвещения"

фото ЗакС политика ККИ освободил территорию рядом с метро "Проспект Просвещения"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили территорию у станции метро "Проспект Просвещения" от незаконных торговых павильонов, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности начали освобождать территорию площадью 57 квадратных метро вблизи станции метрополитена "Проспект Просвещения". Ранее участки находились в аренде по договорам, заключенным между городом и юридическим лицом для размещения павильонов с элементами благоустройства. 

Арендатор нарушил условия договора. Факт был зафиксирован и подтвержден постановлением ГУ МВД России по Петербургу по делу об административном правонарушении. 

Фото: скриншот видео пресс-службы ККИ Петербурга


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