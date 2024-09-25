ККИ освободил территорию рядом с метро "Проспект Просвещения"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили территорию у станции метро "Проспект Просвещения" от незаконных торговых павильонов, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности начали освобождать территорию площадью 57 квадратных метро вблизи станции метрополитена "Проспект Просвещения". Ранее участки находились в аренде по договорам, заключенным между городом и юридическим лицом для размещения павильонов с элементами благоустройства.

Арендатор нарушил условия договора. Факт был зафиксирован и подтвержден постановлением ГУ МВД России по Петербургу по делу об административном правонарушении.

Фото: скриншот видео пресс-службы ККИ Петербурга