В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды чайлдфри

В Государственную думу внесли законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Соавторами инициативы являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.

Согласно законопроекту, контент и продукция, в которых прослеживается пропаганда чайлдфри и которые формируют негативное отношение к семье и детям, требуется удалять.

Ранее проект поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: ЗАКС.Ру