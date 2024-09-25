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Новости 17:15

В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды чайлдфри

фото ЗакС политика В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды чайлдфри

В Государственную думу внесли законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Соавторами инициативы являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова и Александр Варфоломеев.

Согласно законопроекту, контент и продукция, в которых прослеживается пропаганда чайлдфри и которые формируют негативное отношение к семье и детям, требуется удалять.

Ранее проект поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: ЗАКС.Ру


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